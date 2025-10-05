Смолов отреагировал на итог сверхрезультативного дерби «Динамо» с «Локомотивом»

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Фёдор Смолов опубликовал пост на фоне результата столичного дерби в рамках 11-го тура, в котором бело-голуьые встретились с красно-зелёными. Игра завершилась победой железнодорожников со счётом 5:3.

«Коротко о дерби», — написал Смолов в своём телеграм-канале, прикрепив эмодзи «взрыва мозга» и огня.

Первый тайм завершился со счётом 2:2. Во второй половине было забито ещё четыре гола. По итогам встречи «Динамо» с 15 очками разместилось на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ, а «Локомотив» возглавляет таблицу, имея в активе 23 очка.

Материалы по теме Генич отреагировал на итог сверхрезультативного дерби «Динамо» с «Локомотивом»

Главные футбольные дерби России: