Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Мёнхенгладбах — Фрайбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Так начинал Жирков». В первом клубе Пополитова оценили старт игрока в ЦСКА

«Так начинал Жирков». В первом клубе Пополитова оценили старт игрока в ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Алексей Коробченко, главный тренер «Строителя» из Каменска-Шахтинского, являющийся первым тренером российского нападающего ЦСКА Глеба Пополитова, оценил старт футболиста за красно-синих.

«В ЦСКА сейчас много молодых, шустрых ребят. Кисляк, Глебов, Обляков, Круговой — не сказать что гренадёры, но играют красиво. И тренер им доверяет. А случай Пополитова мне напомнил историю Жиркова. Мальчик тоже во второй лиге играл, а потом бац — ЦСКА, сборная, «Челси»! Глеб тоже первый дивизион фактически перескочил — сразу в РПЛ попал. Теперь всё от него зависит. Главное, чтобы посторонние дела молодого не зацепили», — сказал Коробченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Пополитов принял участие в одном матче чемпионата России и одной встрече Кубка страны.

Полное интервью с Алексеем Коробченко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android