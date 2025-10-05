«Так начинал Жирков». В первом клубе Пополитова оценили старт игрока в ЦСКА

Алексей Коробченко, главный тренер «Строителя» из Каменска-Шахтинского, являющийся первым тренером российского нападающего ЦСКА Глеба Пополитова, оценил старт футболиста за красно-синих.

«В ЦСКА сейчас много молодых, шустрых ребят. Кисляк, Глебов, Обляков, Круговой — не сказать что гренадёры, но играют красиво. И тренер им доверяет. А случай Пополитова мне напомнил историю Жиркова. Мальчик тоже во второй лиге играл, а потом бац — ЦСКА, сборная, «Челси»! Глеб тоже первый дивизион фактически перескочил — сразу в РПЛ попал. Теперь всё от него зависит. Главное, чтобы посторонние дела молодого не зацепили», — сказал Коробченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Пополитов принял участие в одном матче чемпионата России и одной встрече Кубка страны.

