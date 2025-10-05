«Во дворе так не ошибаются». Гришин раскритиковал игру в обороне в дерби «Динамо» с «Локо»

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин критически высказался об игре в обороне со стороны московского «Динамо» и «Локомотива» в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 5:3.

«В целом, я соглашусь с теми, кто говорит, что зрителю такая игра нравится. Однако для специалиста просто невозможно смотреть на такие ошибки в защите. Мне кажется, во дворе не ошибаются так, как это делали команды на поле», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 23 очка. «Динамо» набрало 15 очков и располагается на восьмой строчке.

