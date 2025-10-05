Скидки
Главная Футбол Новости

«Забил бы даже Овечкин». Радимов – о голе Воробьёва в ворота «Динамо»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Владислав Радимов прокомментировал гол российского нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в матче 11-го тура чемпионата России с «Динамо» (5:3).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Я думаю, на месте Воробьева забил бы даже Александр Овечкин, вышедший на газон с клюшкой. Такой выход на ворота и в хоккее‑то нечасто встречается. Какая‑то анархия в обороне «Динамо». Такой провал нельзя объяснить тем, что надо было рисковать и атаковать всеми силами. Комичный гол!

А ведь «Динамо» прекрасно выглядело в первом тайме на протяжении 35 минут, но в перерыве Галактионов перестроил игру «Локомотива», а динамовцы стали допускать ошибки. Результат налицо», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 23 очка. «Динамо» находится на 8-м месте, записав в свой актив 15 очков.

В следующем туре «Динамо» 19 октября примет на своём поле «Ахмат», «Локомотив» 18 октября дома сыграет с ЦСКА.

