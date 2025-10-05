«Забил бы даже Овечкин». Радимов – о голе Воробьёва в ворота «Динамо»

Бывший российский футболист Владислав Радимов прокомментировал гол российского нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьёва в матче 11-го тура чемпионата России с «Динамо» (5:3).
«Я думаю, на месте Воробьева забил бы даже Александр Овечкин, вышедший на газон с клюшкой. Такой выход на ворота и в хоккее‑то нечасто встречается. Какая‑то анархия в обороне «Динамо». Такой провал нельзя объяснить тем, что надо было рисковать и атаковать всеми силами. Комичный гол!
А ведь «Динамо» прекрасно выглядело в первом тайме на протяжении 35 минут, но в перерыве Галактионов перестроил игру «Локомотива», а динамовцы стали допускать ошибки. Результат налицо», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
На данный момент «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 23 очка. «Динамо» находится на 8-м месте, записав в свой актив 15 очков.
В следующем туре «Динамо» 19 октября примет на своём поле «Ахмат», «Локомотив» 18 октября дома сыграет с ЦСКА.
