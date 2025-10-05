Карпин объяснил, почему «Динамо» не сохранил игровой темп во втором тайме с «Локо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, почему бело-голубые не смогли сохранить темп игры, который был у команды в первом тайме матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (3:5).

— В первом тайме «Динамо» создавало много моментов. Почему не удалось сохранить этот темп во втором тайме?

— Много факторов влияет на темп: пауза в перерыве, второй пропущенный гол повлиял психологически. Можно найти много причин, сути это не меняет. Если бы продолжили так играть во втором тайме, то возможно результат был бы другим. Хотя даже такая игра в первом тайме не привела к положительному результату. Соперник тоже вносит коррективы по ходу игры, это нужно анализировать уже на свежую голову, — приводит слова Карпина официальный сайт бело-голубых.

Карпин возглавляет «Динамо» с лета текущего года. В 11 матчах в РПЛ под его руководством команда набрала 15 очков и располагается на восьмой строчке. «Локомотив» после победы с 23 очками возглавил чемпионат России.

