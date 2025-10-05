Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин раскритиковал решение Карпина выпустить Скопинцева при счёте 2:2 в дерби с «Локо»

Гришин раскритиковал решение Карпина выпустить Скопинцева при счёте 2:2 в дерби с «Локо»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин критически высказался о решении главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина выпустить на поле флангового защитника Дмитрия Скопинцева вместо бразильца Рубенса на 60-й минуте дерби в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги, где сошлись московские «Динамо» и «Локомотив». Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 5:3.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Я не понял решение Карпина выпустить на замену Скопинцева при счёте 2:2. «Динамо» нужно было сохранить баланс в защите и забить хотя бы что‑то. А тренерский штаб «Динамо» оголяет этой заменой фланг и вскоре после неё получает третий гол. Да, Скопинцев хорошо играет в атаке, но в защите он совсем не так хорош», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, до 60-й минуты счёт в дерби был 2:2.

Материалы по теме
«Во дворе так не ошибаются». Гришин раскритиковал игру в обороне в дерби «Динамо» с «Локо»

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android