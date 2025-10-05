Гришин раскритиковал решение Карпина выпустить Скопинцева при счёте 2:2 в дерби с «Локо»

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин критически высказался о решении главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина выпустить на поле флангового защитника Дмитрия Скопинцева вместо бразильца Рубенса на 60-й минуте дерби в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги, где сошлись московские «Динамо» и «Локомотив». Встреча завершилась победой железнодорожников со счётом 5:3.

«Я не понял решение Карпина выпустить на замену Скопинцева при счёте 2:2. «Динамо» нужно было сохранить баланс в защите и забить хотя бы что‑то. А тренерский штаб «Динамо» оголяет этой заменой фланг и вскоре после неё получает третий гол. Да, Скопинцев хорошо играет в атаке, но в защите он совсем не так хорош», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, до 60-й минуты счёт в дерби был 2:2.

