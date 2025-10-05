Скидки
Штутгарт — Хайденхайм. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы в матче с «Акроном»

Семак рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы в матче с «Акроном»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос журналиста, согласившись с тем, что сине-бело-голубых в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:1) не хватало лишь одного фактора — последнего удара.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

— Не хватило сегодня последнего удара, потому что вроде бы и комбинации были, и с последним пасом всё было в порядке. Согласитесь?
— Да, во втором тайме соглашусь, что не хватило последней передачи, не хватило, может быть, такой голевой. Не хватило хорошего завершающего удара. Даже передачи были сегодня, но вот удара завершающего, чтобы забить, его, к сожалению, не хватило. Подходы были и со стандартов: у Нино момент, у Кассьерры, у Максима. То есть моменты возникали, но хорошего точного удара нам не хватило, — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

После 11 матчей чемпионата России санкт-петербургская команда заработала 20 очков и располагается на четвёртой строчке. Красно-чёрные набрали восемь очков и занимают 13-е место.

