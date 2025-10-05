Тренер «Акрона» — о речи Дзюбы перед матчем с «Зенитом»: он всколыхнул моё сердце и разум

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о российском нападающем клуба Артёме Дзюбе после матча 11-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1). Дзюба на 90+5-й минуте не смог реализовать пенальти.

«Всё для нас немного складывается не совсем ожидаемо. Но надо признать то, что я не помню ни одного матча с командами, которые находятся вверху турнирной таблицы, где бы мы явно кому-либо проиграли по игре. У нас всегда возникали моменты, у нас были возможности даже побеждать в этих матчах. Но я никогда не опускаю рук, когда я вижу своих футболистов – как они относятся к делу. Сегодня такую правильную речь перед игрой сказал Артем Дзюба, и я невольно вспомнил то, что он делал и на чемпионате мира, как личность, когда он в определенный момент всколыхнул всю страну. Сегодня он всколыхнул даже моё сердце и мой разум. Уверен, что это и помогло, во многом, футболистам», — приводит слова Тедеева официальный сайт «Акрона».

На данный момент «Акрон» занимает 13-место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив восемь очков. В следующем туре команда сыграет с «Пари НН». Матч состоится 18 октября.