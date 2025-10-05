Сборная Аргентины обыграла Италию и с первого места вышла в плей-офф молодёжного ЧМ-2025

В ночь с 4 на 5 октября завершился матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Аргентины U20 и сборная Италии той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Элиас Фигероа» в чилийском Вальпараисо и закончился со счётом 1:0 в пользу южноамериканской команды.

Единственный мяч в этой встрече забил аргентинский защитник Дилан Горосито.

Таким образом, национальная команда Аргентины набрала девять очков из девяти возможных и вышла в плей-офф МЧМ-2025 с первого места. Италия завершила групповой этап на втором месте с четырьмя очками и также вышла из группы. Австралия, набравшая три очка, расположилась на третьей строчке и сохранила шанс выйти в плей-офф, если закрепится среди четырёх команд, занявших лучшее третье место по итогам соревнования. В активе Кубы одно очко. Североамериканская команда точно покидает турнир.

Материалы по теме Бразилия завершила выступление на молодёжном ЧМ, проиграв Испании в 3-м туре

Лучший бомбардир в мировом футболе: