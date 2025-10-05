Скидки
Аргентина — Италия, результат матча 5 октября 2025, счёт 1:0, 3-й тур группового этапа молодёжного чемпионата мира U20 2025

Сборная Аргентины обыграла Италию и с первого места вышла в плей-офф молодёжного ЧМ-2025
В ночь с 4 на 5 октября завершился матч 3-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2025, где встречались национальная команда Аргентины U20 и сборная Италии той же возрастной категории. Матч проходил на стадионе «Элиас Фигероа» в чилийском Вальпараисо и закончился со счётом 1:0 в пользу южноамериканской команды.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа D. 3-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Аргентина U20
Окончен
1 : 0
Италия U20
1:0 Gorosito – 74'    

Единственный мяч в этой встрече забил аргентинский защитник Дилан Горосито.

Таким образом, национальная команда Аргентины набрала девять очков из девяти возможных и вышла в плей-офф МЧМ-2025 с первого места. Италия завершила групповой этап на втором месте с четырьмя очками и также вышла из группы. Австралия, набравшая три очка, расположилась на третьей строчке и сохранила шанс выйти в плей-офф, если закрепится среди четырёх команд, занявших лучшее третье место по итогам соревнования. В активе Кубы одно очко. Североамериканская команда точно покидает турнир.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
