Стало известно, кто будет председателем совета директоров «Динамо» после ухода Гафина

Координатор иностранных участников консультативного совета по иностранным инвестициям в России, советник группы компаний Б1 Александр Ивлев станет новым главой совета директоров московского «Динамо» после ухода из клуба Дмитрия Гафина с аналогичной должности. Об этом сообщает издание РБК.

По информации источника, назначение нового председателя совета директоров клуба состоится после ряда корпоративных процедур. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни. Отмечается, что иных перестановок в руководстве «Динамо» не планируется.

«Ивлев обладает компетенциями в области корпоративного управления, маркетинга и развития бизнеса. При этом он в разные годы участвовал в разработке и внедрении стратегий развития спортивных клубов и лиг, более трёх лет возглавлял наблюдательный совет РУСАДА и входит в консультативный совет футбольного «Динамо», — говорится в заявлении одного из знакомых с ситуацией собеседников РБК.

Об уходе Гафина из «Динамо» было объявлено в четверг, 2 октября. Специалист занимал свой пост с 2019 года. Как сообщила пресс-служба столичной команды, такое решение бывший председатель совета директоров бело-голубых принял самостоятельно. В 11 матчах в РПЛ бело-голубые под руководством Валерия Карпина набрали 15 очков и располагаются на восьмой строчке.

