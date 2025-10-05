Три передачи Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей по дублю оформил Тадео Алленде и Жорди Альба. Аргентинский нападающий Лионель Месси сделал три результативные передачи.

За «Нью-Инглэнд Революшн» гол забил Дор Тургеман.

«Интер Майами» одержал первую победу за три матча. «Нью-Инглэнд Революшн потерпел четвёртое поражение за последние шесть игр.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Атлантой Юнайтед», а «Нью-Инглэнд Революшн» сыграет с «Чикаго Файр».