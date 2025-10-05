Три передачи Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС
Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
США — Major League Soccer . МЛС
05 октября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
4 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
1:0 Алленде – 32' 2:0 Альба – 45+3' 2:1 Тургеман – 59' 3:1 Алленде – 60' 4:1 Альба – 63'
В составе победителей по дублю оформил Тадео Алленде и Жорди Альба. Аргентинский нападающий Лионель Месси сделал три результативные передачи.
За «Нью-Инглэнд Революшн» гол забил Дор Тургеман.
«Интер Майами» одержал первую победу за три матча. «Нью-Инглэнд Революшн потерпел четвёртое поражение за последние шесть игр.
В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Атлантой Юнайтед», а «Нью-Инглэнд Революшн» сыграет с «Чикаго Файр».
