Штутгарт — Хайденхайм. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Интер Майами – Нью-Инглэнд Революшн, результат матча МЛС 5 октября 2025, счет 4:1

Три передачи Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС
Комментарии

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Нью-Инглэнд Революшн». Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

США — Major League Soccer . МЛС
05 октября 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
4 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
1:0 Алленде – 32'     2:0 Альба – 45+3'     2:1 Тургеман – 59'     3:1 Алленде – 60'     4:1 Альба – 63'    

В составе победителей по дублю оформил Тадео Алленде и Жорди Альба. Аргентинский нападающий Лионель Месси сделал три результативные передачи.

За «Нью-Инглэнд Революшн» гол забил Дор Тургеман.

«Интер Майами» одержал первую победу за три матча. «Нью-Инглэнд Революшн потерпел четвёртое поражение за последние шесть игр.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Атлантой Юнайтед», а «Нью-Инглэнд Революшн» сыграет с «Чикаго Файр».

Комментарии
