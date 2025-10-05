Тренер «Локомотива» ответил на вопрос о возможном проведении матча со сборной Боливии

Главный тренер «Локомотива» после победы в 11-м туре чемпионата России с «Динамо» (5:3) высказался о возможности провести товарищеский матч с Боливией во время международной паузы.
— Как команда проведёт паузу на международные матчи? Будет ли игра «Локомотива» со сборной Боливии?
— После сегодняшней игры команда получит несколько выходных дней, а потом приступит к работе в недельном цикле и начнёт подготовку к игре с ЦСКА. Запланирован контрольный матч для ребят, которые останутся, а их, кстати, не так много. Клуб официально объявит о подробностях этого матча и его формате, когда будут достигнуты соответствующие договорённости», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
Ранее тренер по физической подготовке сборной Боливии Пабло Сиасиа сообщил, что национальная команда проведёт товарищеский матч с «Локомотивом» перед товарищеской игрой с Россией, которая состоится 14 октября.
- 5 октября 2025
-
05:12
-
04:55
-
04:39
-
04:38
-
04:24
-
04:10
-
04:02
-
03:55
-
03:43
-
03:36
-
03:22
-
03:13
-
03:04
-
02:31
-
02:19
-
02:09
-
02:01
-
01:31
-
01:01
-
00:57
-
00:47
-
00:47
-
00:33
-
00:32
-
00:27
-
00:20
-
00:18
- 4 октября 2025
-
23:56
-
23:54
-
23:44
-
23:43
-
23:32
-
23:22
-
23:16
-
23:14