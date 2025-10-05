Тренер «Локомотива» ответил на вопрос о возможном проведении матча со сборной Боливии

Главный тренер «Локомотива» после победы в 11-м туре чемпионата России с «Динамо» (5:3) высказался о возможности провести товарищеский матч с Боливией во время международной паузы.

— Как команда проведёт паузу на международные матчи? Будет ли игра «Локомотива» со сборной Боливии?

— После сегодняшней игры команда получит несколько выходных дней, а потом приступит к работе в недельном цикле и начнёт подготовку к игре с ЦСКА. Запланирован контрольный матч для ребят, которые останутся, а их, кстати, не так много. Клуб официально объявит о подробностях этого матча и его формате, когда будут достигнуты соответствующие договорённости», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Ранее тренер по физической подготовке сборной Боливии Пабло Сиасиа сообщил, что национальная команда проведёт товарищеский матч с «Локомотивом» перед товарищеской игрой с Россией, которая состоится 14 октября.