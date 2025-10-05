Скидки
Тренер «Локомотива» ответил на вопрос о возможном проведении матча со сборной Боливии

Аудио-версия:
Главный тренер «Локомотива» после победы в 11-м туре чемпионата России с «Динамо» (5:3) высказался о возможности провести товарищеский матч с Боливией во время международной паузы.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

— Как команда проведёт паузу на международные матчи? Будет ли игра «Локомотива» со сборной Боливии?
— После сегодняшней игры команда получит несколько выходных дней, а потом приступит к работе в недельном цикле и начнёт подготовку к игре с ЦСКА. Запланирован контрольный матч для ребят, которые останутся, а их, кстати, не так много. Клуб официально объявит о подробностях этого матча и его формате, когда будут достигнуты соответствующие договорённости», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Ранее тренер по физической подготовке сборной Боливии Пабло Сиасиа сообщил, что национальная команда проведёт товарищеский матч с «Локомотивом» перед товарищеской игрой с Россией, которая состоится 14 октября.

