Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» предложил Кейну € 300 млн за три года контракта — Bild

Комментарии

Саудовский «Аль-Хиляль» предложил нападающему «Баварии» Гарри Кейну внушительный контракт с зарплатой в € 100 млн в год. Об этом сообщает топовое немецкое издание Bild.

По информации источника, саудиты готовы заключить с форвардом «Баварии» и сборной Англии трёхлетнее соглашение на общую сумму в € 300 млн.

Ранее 32-летний нападающий уже отказывал командам из Ближнего Востока в 2023 году, однако англичанин может рассмотреть данное предложение следующим летом.

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. За это время нападающий сыграл 106 матчей во всех турнирах, где забил 103 мяча и сделал 29 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

