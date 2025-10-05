Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гамбург — Майнц 05. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о ситуации в клубе после трёх поражений

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о ситуации в клубе после трёх поражений
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение команды в выездном матче 7-го тура АПЛ с «Челси» (1:2) и ситуацию в клубе.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кайседо – 14'     1:1 Гакпо – 63'     2:1 Эстевао – 90+5'    

«Второй тайм был достаточно открытым для обеих команд. Всё могло сложиться по-разному. Конечно, мы старались выиграть, как всегда стараемся, и в итоге, конечно, неприятно пропускать такой поздний гол. Возможно, это немного типично для нас, ведь в начале сезона мы забивали много поздних голов, а теперь дважды в разных матчах пропустили в конце — это неприятное ощущение, да и поражение тоже неприятно.

Я много раз говорил, что этот сезон будет сложным для нас, не только из-за того, что происходит на поле, но и из-за того, что происходит вне его. Никто не говорил, что он будет лёгким, без проблем. Всегда будут взлёты и падения по многим причинам, о которых мы не должны забывать. И всё, что мы должны делать, — это держаться вместе.

А дальше будут матчи сборных, а потом сосредоточимся на очень важном матче на «Энфилде», — приводит слова защитника Х-аккаунт The Touchline.

Напомним, «Ливерпуль» потерпел третье подряд поражение во всех турнирах.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте

Материалы по теме
«Челси» снёс «Ливерпуль» с первого места голом на 90+5-й минуте! Но команду будто прокляли
«Челси» снёс «Ливерпуль» с первого места голом на 90+5-й минуте! Но команду будто прокляли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android