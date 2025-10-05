Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о ситуации в клубе после трёх поражений

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение команды в выездном матче 7-го тура АПЛ с «Челси» (1:2) и ситуацию в клубе.

«Второй тайм был достаточно открытым для обеих команд. Всё могло сложиться по-разному. Конечно, мы старались выиграть, как всегда стараемся, и в итоге, конечно, неприятно пропускать такой поздний гол. Возможно, это немного типично для нас, ведь в начале сезона мы забивали много поздних голов, а теперь дважды в разных матчах пропустили в конце — это неприятное ощущение, да и поражение тоже неприятно.

Я много раз говорил, что этот сезон будет сложным для нас, не только из-за того, что происходит на поле, но и из-за того, что происходит вне его. Никто не говорил, что он будет лёгким, без проблем. Всегда будут взлёты и падения по многим причинам, о которых мы не должны забывать. И всё, что мы должны делать, — это держаться вместе.

А дальше будут матчи сборных, а потом сосредоточимся на очень важном матче на «Энфилде», — приводит слова защитника Х-аккаунт The Touchline.

Напомним, «Ливерпуль» потерпел третье подряд поражение во всех турнирах.

