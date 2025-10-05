Скидки
Гамбург — Майнц 05. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги всех времён

Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги всех времён
Комментарии

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн вновь отметился голом в матче 6-го тура Бундеслиги против «Айнтрахта» из Франкфурта (3:0). На 27-й минуте встречи 32-летний нападающий открыл счёт для своей команды, замкнув передачу Луиса Диаса.

Германия — Бундеслига . 6-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
0 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Диас – 1'     0:2 Кейн – 27'     0:3 Диас – 84'    

Этот гол — уже 11-й для англичанина в текущем чемпионате Германии. Как сообщает Squawka, Кейн стал первым игроком в истории Бундеслиги, кому удалось забить 11 голов в стартовых шести матчах сезона — уникальное достижение для немецкого первенства.

В общей сложности это уже 18-й мяч Гарри Кейна на клубном уровне в сезоне-2025/26 — и это за 10 сыгранных матчей.

Гарри Кейн с «Баварией» празднует свой первый трофей в карьере

Комментарии
