Футбол Новости

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Челси» в матче АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Челси» в матче АПЛ
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался по поводу поражения от «Челси» (1:2) в матче 7-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кайседо – 14'     1:1 Гакпо – 63'     2:1 Эстевао – 90+5'    

«Я думаю, что на поле были две очень хорошие команды. В первом тайме, к сожалению, для нас, единственный шанс у соперника завершился ударом в девятку. У нас же было три голевых момента. На мой взгляд, игра была равной. Во втором тайме мы начали очень хорошо. Неудивительно, что мы сравняли счёт. Последние 15 минут шла игра на встречных курсах: у нас были моменты, у них были моменты, чтобы выиграть. В итоге мы пропустили на последней минуте», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

После этой встречи «Ливерпуль» с 15 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

