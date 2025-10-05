Скидки
18:30 Мск
Стало известно, какой клуб может возглавить недавно уволенный Эрик тен Хаг

Стало известно, какой клуб может возглавить недавно уволенный Эрик тен Хаг
По информации De Telagraaf, Эрик тен Хаг, ранее возглавлявший «Байер», может вновь стать главным тренером амстердамского «Аякса».

55-летний специалист рассматривается в качестве возможной замены Джона Хейтинги. Под его руководством команда пока не впечатляет: после 7 туров в Эредивизи «Аякс» занимает третье место, а старт в Лиге чемпионов выдался неудачным — два поражения подряд от «Интера» (0:2) и «Марселя» (0:4).

Тен Хаг остался без клуба после короткого периода в «Байере», откуда его уволили после всего трёх официальных матчей. Ранее он тренировал «Аякс» с 2017 по 2022 годы.

Тен Хаг подарил неожиданный подарок тренеру «Ньюпорта»

