Стало известно, какой клуб может возглавить недавно уволенный Эрик тен Хаг

По информации De Telagraaf, Эрик тен Хаг, ранее возглавлявший «Байер», может вновь стать главным тренером амстердамского «Аякса».

55-летний специалист рассматривается в качестве возможной замены Джона Хейтинги. Под его руководством команда пока не впечатляет: после 7 туров в Эредивизи «Аякс» занимает третье место, а старт в Лиге чемпионов выдался неудачным — два поражения подряд от «Интера» (0:2) и «Марселя» (0:4).

Тен Хаг остался без клуба после короткого периода в «Байере», откуда его уволили после всего трёх официальных матчей. Ранее он тренировал «Аякс» с 2017 по 2022 годы.

