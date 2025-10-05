Арне Слот впервые в карьере проиграл три матча подряд в качестве тренера
Поражение от «Челси» (1:2) в матче 7-го тура английской Премьер-лиги стало третьим подряд для главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота. Это худшая серия за всю его тренерскую карьеру. Об этом сообщает BBC.
Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кайседо – 14' 1:1 Гакпо – 63' 2:1 Эстевао – 90+5'
До этого мерсисайдцы проиграли «Кристал Пэлас» в английском чемпионате (1:2) и «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов.
Помимо «Ливерпуля» Арне Слот возглавлял также голландские АЗ и «Фейеноорд».
На данный момент «Ливерпуль» с 15 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.
В следующем туре «красные» встретятся дома с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 19 октября.
