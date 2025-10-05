Арне Слот впервые в карьере проиграл три матча подряд в качестве тренера

Поражение от «Челси» (1:2) в матче 7-го тура английской Премьер-лиги стало третьим подряд для главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота. Это худшая серия за всю его тренерскую карьеру. Об этом сообщает BBC.

До этого мерсисайдцы проиграли «Кристал Пэлас» в английском чемпионате (1:2) и «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов.

Помимо «Ливерпуля» Арне Слот возглавлял также голландские АЗ и «Фейеноорд».

На данный момент «Ливерпуль» с 15 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

В следующем туре «красные» встретятся дома с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 19 октября.