Арне Слот впервые в карьере проиграл три матча подряд в качестве тренера

Комментарии

Поражение от «Челси» (1:2) в матче 7-го тура английской Премьер-лиги стало третьим подряд для главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота. Это худшая серия за всю его тренерскую карьеру. Об этом сообщает BBC.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кайседо – 14'     1:1 Гакпо – 63'     2:1 Эстевао – 90+5'    

До этого мерсисайдцы проиграли «Кристал Пэлас» в английском чемпионате (1:2) и «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов.

Помимо «Ливерпуля» Арне Слот возглавлял также голландские АЗ и «Фейеноорд».

На данный момент «Ливерпуль» с 15 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

В следующем туре «красные» встретятся дома с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 19 октября.

