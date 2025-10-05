«Мы на 100% поддерживаем тренера». Полузащитник «МЮ» Маунт — об Амориме
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт выразил поддержку главному тренеру клуба Рубену Амориму после матча 7-го тура АПЛ с Сандерлендом (2:0).
Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Маунт – 8' 2:0 Шешко – 31'
«Мы на 100% поддерживаем тренера. У нас были результаты, которые сильно задели команду, штаб и болельщиков, — но этот матч был важен. Мы думали, что после игры с «Челси» начнётся что-то новое, но затем поехали к «Брентфорду» и получили разочаровывающий результат. Сейчас всё начинается заново, и мы будем усердно работать во время паузы. Мы хотим одержать две победы подряд, потом три, и двигаться вперёд к попаданию в топ-4», — приводит слова Маунта BBC.
На данный момент, «Манчестер Юнайтед» с 10 очками в активе занимает девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 октября 2025
-
06:57
-
06:38
-
06:30
-
06:19
-
06:08
-
05:58
-
05:44
-
05:12
-
04:55
-
04:39
-
04:38
-
04:24
-
04:10
-
04:02
-
03:55
-
03:43
-
03:36
-
03:22
-
03:13
-
03:04
-
02:31
-
02:19
-
02:09
-
02:01
-
01:31
-
01:01
-
00:57
-
00:47
-
00:47
-
00:33
-
00:32
-
00:27
-
00:20
-
00:18
- 4 октября 2025
-
23:56