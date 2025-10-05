Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гамбург — Майнц 05. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы на 100% поддерживаем тренера». Полузащитник «МЮ» Маунт — об Амориме

«Мы на 100% поддерживаем тренера». Полузащитник «МЮ» Маунт — об Амориме
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт выразил поддержку главному тренеру клуба Рубену Амориму после матча 7-го тура АПЛ с Сандерлендом (2:0).

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Маунт – 8'     2:0 Шешко – 31'    

«Мы на 100% поддерживаем тренера. У нас были результаты, которые сильно задели команду, штаб и болельщиков, — но этот матч был важен. Мы думали, что после игры с «Челси» начнётся что-то новое, но затем поехали к «Брентфорду» и получили разочаровывающий результат. Сейчас всё начинается заново, и мы будем усердно работать во время паузы. Мы хотим одержать две победы подряд, потом три, и двигаться вперёд к попаданию в топ-4», — приводит слова Маунта BBC.

На данный момент, «Манчестер Юнайтед» с 10 очками в активе занимает девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» переиграл «Сандерленд» в 7-м туре АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android