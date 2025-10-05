«Мы на 100% поддерживаем тренера». Полузащитник «МЮ» Маунт — об Амориме

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт выразил поддержку главному тренеру клуба Рубену Амориму после матча 7-го тура АПЛ с Сандерлендом (2:0).

«Мы на 100% поддерживаем тренера. У нас были результаты, которые сильно задели команду, штаб и болельщиков, — но этот матч был важен. Мы думали, что после игры с «Челси» начнётся что-то новое, но затем поехали к «Брентфорду» и получили разочаровывающий результат. Сейчас всё начинается заново, и мы будем усердно работать во время паузы. Мы хотим одержать две победы подряд, потом три, и двигаться вперёд к попаданию в топ-4», — приводит слова Маунта BBC.

На данный момент, «Манчестер Юнайтед» с 10 очками в активе занимает девятое место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.