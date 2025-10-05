Ассистент главного тренера «Челси» Вилли Кабальеро высказался о матче с «Ливерпулем» в АПЛ

Ассистент главного тренера «Челси» Вилли Кабальеро прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:1) в матче 7-го тура АПЛ.

«Мы невероятно рады, что добыли три очка в последние секунды. Мы горды и счастливы. Игроки проделали фантастическую работу. Теперь для многих наступает хороший перерыв, надеемся восстановить ещё нескольких футболистов и начать новый цикл матчей с энергией. Мы снова остались в меньшинстве (смеётся), но закончили матч мощно. Мы знаем, что у нас хорошая команда, которая играет в футбол и создаёт моменты ещё в первом тайме. Во втором тайме мы заслужили второй гол. То, как мы боролись сегодня, когда в обороне вышли сразу четыре крайних защитника, — это невероятно. Все мы очень гордимся нашими игроками. Мы не ищем оправданий, мы находим решения», — приводит слова Кабальеро официальный сайт клуба.

После этой встречи «Челси» с 11 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.