Комесанья: выигрывать на «Бернабеу» и так сложно, а с таким судейством ещё труднее
Полузащитник «Вильярреала» Сантьяго Комесанья раскритиковал судейство в матче 8-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом» (1:3).
Испания — Примера . 8-й тур
04 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Винисиус Жуниор – 47' 2:0 Винисиус Жуниор – 69' 2:1 Микаутадзе – 73' 3:1 Мбаппе – 81'
Удаления: нет / Моуриньо – 77'
«Назначают пенальти, для которого нужно было нечто большее. Это нанесло нам огромный ущерб, и достаточно просто посмотреть, как он падает — с двумя ногами вперёд. И удаление то же самое: Моуриньо просто встал перед соперником. Выигрывать на «Бернабеу» и так сложно, а с таким судейством — ещё труднее», — приводит слова футболиста AS.
Победа позволила «Реалу» довести количество набранных очков до 21 и опередить в таблице «Барселону» на два очка. «Вильярреал» с 16 очками в восьми встречах остался на третьем месте в Ла Лиге.
