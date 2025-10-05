Скидки
Боруссия Мёнхенгладбах — Фрайбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Футбол

Комесанья: выигрывать на «Бернабеу» и так сложно, а с таким судейством ещё труднее
Полузащитник «Вильярреала» Сантьяго Комесанья раскритиковал судейство в матче 8-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом» (1:3).

Испания — Примера . 8-й тур
04 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Винисиус Жуниор – 47'     2:0 Винисиус Жуниор – 69'     2:1 Микаутадзе – 73'     3:1 Мбаппе – 81'    
Удаления: нет / Моуриньо – 77'

«Назначают пенальти, для которого нужно было нечто большее. Это нанесло нам огромный ущерб, и достаточно просто посмотреть, как он падает — с двумя ногами вперёд. И удаление то же самое: Моуриньо просто встал перед соперником. Выигрывать на «Бернабеу» и так сложно, а с таким судейством — ещё труднее», — приводит слова футболиста AS.

Победа позволила «Реалу» довести количество набранных очков до 21 и опередить в таблице «Барселону» на два очка. «Вильярреал» с 16 очками в восьми встречах остался на третьем месте в Ла Лиге.

