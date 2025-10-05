Комесанья: выигрывать на «Бернабеу» и так сложно, а с таким судейством ещё труднее

Полузащитник «Вильярреала» Сантьяго Комесанья раскритиковал судейство в матче 8-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом» (1:3).

«Назначают пенальти, для которого нужно было нечто большее. Это нанесло нам огромный ущерб, и достаточно просто посмотреть, как он падает — с двумя ногами вперёд. И удаление то же самое: Моуриньо просто встал перед соперником. Выигрывать на «Бернабеу» и так сложно, а с таким судейством — ещё труднее», — приводит слова футболиста AS.

Победа позволила «Реалу» довести количество набранных очков до 21 и опередить в таблице «Барселону» на два очка. «Вильярреал» с 16 очками в восьми встречах остался на третьем месте в Ла Лиге.