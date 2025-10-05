Скидки
Главная Футбол Новости

«Динамо» и «Локомотив» повторили самое результативное московское дерби

«Динамо» и «Локомотив» повторили самое результативное московское дерби
В матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались столичные «Динамо» и «Локомотив» (3:5), повторилось самое результативное московское дерби в истории чемпионата России – восемь голов. Об этом сообщает Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

Всего в истории чемпионата России было сыграно 705 московских дерби, но лишь однажды в них забивалось восемь голов – в 1994 году «Локомотив» разгромил «Торпедо» 8:0.

«Динамо» также повторило свой антирекорд по пропущенным голам в матчах против московских клубов – пять голов пропускали только от «Спартака» в 1992 и 2005 годах.

На данный момент «Динамо» с 15 очками находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» расположился на первом месте с 23 очками.

