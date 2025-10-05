«Динамо» и «Локомотив» повторили самое результативное московское дерби

В матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались столичные «Динамо» и «Локомотив» (3:5), повторилось самое результативное московское дерби в истории чемпионата России – восемь голов. Об этом сообщает Opta Sports.

Всего в истории чемпионата России было сыграно 705 московских дерби, но лишь однажды в них забивалось восемь голов – в 1994 году «Локомотив» разгромил «Торпедо» 8:0.

«Динамо» также повторило свой антирекорд по пропущенным голам в матчах против московских клубов – пять голов пропускали только от «Спартака» в 1992 и 2005 годах.

На данный момент «Динамо» с 15 очками находится на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» расположился на первом месте с 23 очками.