Директор «Строителя»: из пяти клубов РПЛ только «Спартак» готов был подписать Пополитова

Спортивный директор «Строителя» из Каменска-Шахтинского Евгений Михайлусов высказался о карьере российского нападающего ЦСКА Глеба Пополитова.

«Когда мы Глеба в «Спартак» продали, его мама позвонила мне с вопросом: «Почему вы нас из «Строителя» выгнали?» Пришлось объяснить: «Не выгнали — наоборот, дали дорогу в профессиональный футбол! С нашей стороны было бы некрасиво и неправильно его не отпустить в такой клуб. Если всё сложится, будет играть в Премьер-Лиге». Тем более мы уже примерно понимали, что у нас профессионального футбола не будет. Одного года в ПФЛ президенту хватило, чтобы понять, насколько это затратно. А переход Глеба в «Спартак» — это уже был полноценный трансфер. В контракте у него были прописаны отступные, но мы понимали, что за такую сумму молодого парня никто не купит. Сколько «Спартак» предложил, на столько и согласились — просто чтобы карьеру не поломать парню.

По нему пять клубов Премьер-Лиги звонили: «Сочи», «Локомотив», «Акрон», «Пари НН». Но все предлагали просмотр. Только «Спартак» готов был подписать его сразу — увиденного во Второй лиге им хватило, чтобы понять, что за футболист Пополитов.

Он и в основе в товарищеских матчах выходил. Почему они не стали его удерживать и отпустили в «Чайку» — не знаю. Есть два клуба, в которых очень тяжело заиграть, — это «Спартак» и «Зенит». Прежде чем идти туда, нужно хорошо подумать, потому что шансов попасть в первую команду мало. Тут и от тренера много зависит. В ЦСКА вот, видите, Челестини даёт дорогу молодым», — сказал Михайлусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В нынешнем сезоне Пополитов принял участие в одном матче чемпионата России и одной встрече Кубка страны.

