«Реал» обыграл «Вильярреал», Мераб Двалишвили защитил чемпионский пояс. Главное к утру
Мадридский «Реал» победил «Вильярреал» в матче 8-го тура испанской Ла Лиги, грузинский боец Мераб Двалишвили в поединке с американцем Кори Сэндхагеном защитил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, российский спортсмен Магомед Анкалаев проиграл бразильцу Алексу Перейре в титульном реванше в полутяжёлом весе на вечере единоборств UFC 320. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Реал» победил «Вильярреал» в Ла Лиге с дублем Винисиуса, у Мбаппе гол и ассист.
- Мераб Двалишвили одолел Кори Сэндхагена и защитил чемпионский пояс.
- Алекс Перейра в первом раунде нокаутировал Магомеда Анкалаева и вернул себе пояс UFC.
- «Локомотив» победил московское «Динамо» в матче РПЛ с восемью голами.
- «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус», у Мирошниченко — передача.
- Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги всех времён.
- Иржи Прохазка нокаутировал Халила Раунтри на турнире UFC.
- Три передачи Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС.
- Валерий Карпин прокомментировал поражение «Динамо» от «Локомотива» в РПЛ.
- «Флорида» разгромила «Тампу» 7:0 в предсезонном матче НХЛ.
