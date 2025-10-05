Скидки
Боруссия Мёнхенгладбах — Фрайбург. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

5 октября главные новости спорта, футбол, хоккей, UFC, НХЛ, РПЛ, Бундеслига, Ла Лига, МЛС

«Реал» обыграл «Вильярреал», Мераб Двалишвили защитил чемпионский пояс. Главное к утру
Аудио-версия:
Мадридский «Реал» победил «Вильярреал» в матче 8-го тура испанской Ла Лиги, грузинский боец Мераб Двалишвили в поединке с американцем Кори Сэндхагеном защитил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, российский спортсмен Магомед Анкалаев проиграл бразильцу Алексу Перейре в титульном реванше в полутяжёлом весе на вечере единоборств UFC 320. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» победил «Вильярреал» в Ла Лиге с дублем Винисиуса, у Мбаппе гол и ассист.
  2. Мераб Двалишвили одолел Кори Сэндхагена и защитил чемпионский пояс.
  3. Алекс Перейра в первом раунде нокаутировал Магомеда Анкалаева и вернул себе пояс UFC.
  4. «Локомотив» победил московское «Динамо» в матче РПЛ с восемью голами.
  5. «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус», у Мирошниченко — передача.
  6. Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги всех времён.
  7. Иржи Прохазка нокаутировал Халила Раунтри на турнире UFC.
  8. Три передачи Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд Революшн» в МЛС.
  9. Валерий Карпин прокомментировал поражение «Динамо» от «Локомотива» в РПЛ.
  10. «Флорида» разгромила «Тампу» 7:0 в предсезонном матче НХЛ.
