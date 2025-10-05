«Реал» обыграл «Вильярреал», Мераб Двалишвили защитил чемпионский пояс. Главное к утру

Мадридский «Реал» победил «Вильярреал» в матче 8-го тура испанской Ла Лиги, грузинский боец Мераб Двалишвили в поединке с американцем Кори Сэндхагеном защитил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, российский спортсмен Магомед Анкалаев проиграл бразильцу Алексу Перейре в титульном реванше в полутяжёлом весе на вечере единоборств UFC 320. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».