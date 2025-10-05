Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Нагорных высказался о ситуации по контракту Баринова с «Локомотивом»

Юрий Нагорных высказался о ситуации по контракту Баринова с «Локомотивом»
Комментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о ситуации с контрактом полузащитника и капитана команды Дмитрия Баринова. Действующее трудовое соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2026 года.

— Всех интересует судьба Баринова.
— Всё будет нормально. Я хочу наших болельщиков успокоить. Никаких проблем не будет, — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Баринов принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Глава «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал победу над «Динамо»

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android