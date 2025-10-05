Юрий Нагорных высказался о ситуации по контракту Баринова с «Локомотивом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о ситуации с контрактом полузащитника и капитана команды Дмитрия Баринова. Действующее трудовое соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2026 года.

— Всех интересует судьба Баринова.

— Всё будет нормально. Я хочу наших болельщиков успокоить. Никаких проблем не будет, — сказал Нагорных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Баринов принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

