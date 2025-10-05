Бывший тренер Пополитова: сборники «Локо» так и не поняли, кто это такой

Главный тренер «Строителя» из Каменска-Шахтинского Алексей Коробченко рассказал, что его не сильно удивил переход нападающего Глеба Пополитова в ЦСКА. Ранее футболист выступал под руководством Коробченко в «Строителе».

1 октября состоялся матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА (0:0, 2:4 пен.). В этой игре Пополитов провёл на поле 77 минут.

«То, что сейчас Пополитов вышел за ЦСКА и не потерялся, меня сильно не удивило. Как он двух сборников из «Локомотива» в Кубке раскидал! Наверное, до сих пор не понимают, кто это такой и откуда взялся (смеётся). Дай бог, чтобы и дальше так продолжал. Думаю, в ЦСКА в полной мере раскроют его потенциал. Ещё несколько таких матчей — наверняка и в молодёжной сборной обратят внимание на парня. А там — чем чёрт не шутит…» — сказал Коробченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Пополитов стал футболистом красно-синих в минувшем сентябре. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

