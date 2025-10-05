Валерий Карпин ответил, насколько «Динамо» уже «его команда», после 3:5 от «Локомотива»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин оценил в процентах, насколько бело-голубых можно назвать «его командой». В 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Карпина уступили в дерби «Локомотиву» со счётом 3:5.

— Насколько в процентном соотношении «Динамо» уже построено как ваша команда?

— Если брать таймами, то на 50%. Первый тайм – хороший, второй – нет, — приводит слова Карпина официальный сайт «Динамо».

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com ИГРАТЬ

Карпин возглавляет «Динамо» с лета текущего года. В 11 матчах в Мир Российской Премьер-Лиге под его руководством команда набрала 15 очков. Бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ.