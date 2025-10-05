Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата России по футболу 2025/2026 на 5 октября

Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 5 октября
Комментарии

Сегодня, 5 октября, состоятся четыре матча в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 5 октября (время московское):

12:00. «Оренбург» — «Ростов»;
14:15. «Сочи» — «Пари НН»;
16:30. ЦСКА — «Спартак»;
19:00. «Балтика» — «Динамо» Махачкала.

После 11 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Локомотив», набравший 23 очка. На второй строчке располагается «Краснодар», также заработавший 23 очка. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 21 очком после 10 встреч. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (2), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Главное дерби России! ЦСКА или «Спартак» — кто кого? LIVE
Live
Главное дерби России! ЦСКА или «Спартак» — кто кого? LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android