Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 5 октября

Сегодня, 5 октября, состоятся четыре матча в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 5 октября (время московское):

12:00. «Оренбург» — «Ростов»;

14:15. «Сочи» — «Пари НН»;

16:30. ЦСКА — «Спартак»;

19:00. «Балтика» — «Динамо» Махачкала.

После 11 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Локомотив», набравший 23 очка. На второй строчке располагается «Краснодар», также заработавший 23 очка. Замыкает тройку лидеров ЦСКА с 21 очком после 10 встреч. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (2), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

