«Наглый». Первый взрослый тренер Пополитова охарактеризовал новичка ЦСКА

Алексей Коробченко, первый тренер новичка ЦСКА Глеба Пополитова во взрослом футболе, дал характеристику новичку армейцев. Специалист возглавляет клуб «Строитель» Каменск-Шахтинский, за который форвард выступал до начала 2025 года.

«Лет с 13-14 я Глеба знаю. Уже тогда его отличали скоростной дриблинг, рваный бег, хорошая левая нога. Не скажу, что супербыстрый, но и не медленный. Но главное — он по-футбольному наглый, всегда лез напролом, сколько бы соперников перед ним ни было. Желания проявить себя у него всегда в избытке было. «Пенальти? Я буду бить! Штрафной? Я!» Молодец, лидер по натуре.

Мы обычно использовали его справа со смещением в центр, под удар с левой ноги. Но когда Рубан из «Строителя» в Беларусь уехал, мы Пополитова и центральным нападающим ставили. Он даже забил гола два-три.

Не знаю, почему у него в «Краснодаре» не получилось. Там много талантливых мальчиков. Глеб худощавым был — может, нужны были ребята покрепче. Потом уже он немножко мясом оброс, стал более жилистым», — сказал Коробченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.