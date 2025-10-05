«СКА-Хабаровск» дома победил «Шинник» в матче 13-го тура Первой лиги

Завершился матч 13-го тура Лиги Pari, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «имени Владимира Ленина» в Хабаровске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Лапатухин из Москвы. Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

На 42-й минуте испанский нападающий Хакобо Алькальде вывел «СКА-Хабаровск» вперёд. На 51-й минуте защитник Егор Носков удвоил преимущество своей команды. На 74-й минуте вышедший на замену форвард Владислав Брагин довёл счёт до крупного. На 88-й минуте защитник «Шинника» Даниил Корнюшин отыграл один мяч.

«СКА-Хабаровск» довёл количество набранных в сезоне очков до 19 и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Шинника» осталось 17 очков, команда располагается на 10-й строчке в Первой лиге.