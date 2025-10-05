«Севилья» — «Барселона»: во сколько начало игры 8-го тура Ла Лиги, где смотреть трансляцию

Сегодня, 5 октября, состоится матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Севилья» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 2». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После семи матчей чемпионата Испании севильский клуб набрал 10 очков и занимает 10-е место. Сине-гранатовые заработали 19 очков и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Севилья» победила «Райо Вальекано» со счётом 1:0, а подопечные Ханс-Дитера Флика выиграли у «Реала Сосьедад» (2:1).

