ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 16:30

Сегодня, 5 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские ЦСКА и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают третье место. Красно-белые заработали 18 очков и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре команда Фабио Челестини победила «Балтику» со счётом 1:0, а подопечные Деяна Станковича выиграли у «Пари НН» (3:0).

Самые титулованные футбольные клубы России: