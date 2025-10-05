Скидки
В первом клубе Пополитова новичку ЦСКА поставили в пример Ламина Ямаля

Аудио-версия:
Комментарии

Евгений Михайлусов, спортивный директор «Строителя» из Каменска-Шахтинского, за который до 2025 года выступал новичок ЦСКА Глеб Пополитов, высказался о прогрессе 18-летнего вингера, приведя ему в пример футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля.

«У Пополитова с Глебовым одна позиция на поле, но по своим характеристикам они совершенно разные. Кирилл низкорослый, шустрый, быстроногий. У Глеба чуть-чуть другая техника и вообще стиль игры. Он левша, хорошо работает с мячом, широкий шаг. Даже тренер ЦСКА сказал, что футболисты с такими качествами — большая редкость.

Пополитова уже начали сравнивать с Ямалем. Понятно, что класс другой, но дай бог, чтобы и наш футболист заиграл на таком уровне. ЦСКА — уже уровень! Приятно слышать, что им довольны. Видите, даже из таких небольших академий выходят сильные игроки», — сказал Михайлусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

