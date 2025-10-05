Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА — «Спартак»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 5 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские ЦСКА и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей ЦСКА и «Спартака» друг с другом:

РПЛ, 26-й тур, 26 апреля 2025 года, «Спартак» — ЦСКА — 1:2;

РПЛ, 14-й тур, 2 ноября 2024 года, ЦСКА — «Спартак» — 0:2;

РПЛ, 21-й тур, 25 апреля 2024 года, ЦСКА — «Спартак» — 0:0;

РПЛ, 11-й тур, 8 октября 2023 года, «Спартак» — ЦСКА — 2:2;

РПЛ, 28-й тур, 21 мая 2023 года, «Спартак» — ЦСКА — 2:1.

С историей личных встреч ЦСКА и «Спартака» можно ознакомиться по ссылке.

