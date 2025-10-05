Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Зубов охарактеризовал новичка ЦСКА Пополитова

Экс-полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Зубов охарактеризовал новичка ЦСКА Пополитова
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины и тренер «Чайки» Геннадий Зубов дал характеристику новичку ЦСКА Глебу Пополитову. Вингер перебрался в стан армейцев из клуба Лиги Pari в сентябре текущего года.

«Если Пополитов попал в сферу интересов топ-клуба с историей, медалями, кубками, заслугами, значит, скауты давно за ним следили. И не только ЦСКА. Люди, понимающие в футболе, сразу замечают молодых талантов, соответствующих высоким требованиям. Он поэтапно прошёл Вторую лигу, Первую и у нас в «Чайке» в каждом матче доказывал свою профпригодность.

Пополитов — левша, а таким очень сложно противостоять на фланге. Левая ножка — как клюшка, не угадаешь, в какую сторону уберёт мяч в следующий момент. Для футболиста это огромный плюс. Работоспособность у Глеба бешеная, технически оснащён, способен индивидуально решить исход эпизода и игры — уйти вправо/влево, исполнить в ближний или дальний угол. Игрок с большим потенциалом. Но дойти до Премьер-Лиги — это одно, а задержаться там и завоёвывать трофеи — другое. Если Глеб и дальше будет расти и прогрессировать, мы за него будем только рады», — сказал Зубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranykkcqb7
Материалы по теме
«После трансфера в «Спартак» его мама спросила: «За что вы нас выгнали?» Новый талант ЦСКА
Эксклюзив
«После трансфера в «Спартак» его мама спросила: «За что вы нас выгнали?» Новый талант ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android