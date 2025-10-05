Экс-полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины Зубов охарактеризовал новичка ЦСКА Пополитова

Экс-полузащитник «Шахтёра» и сборной Украины и тренер «Чайки» Геннадий Зубов дал характеристику новичку ЦСКА Глебу Пополитову. Вингер перебрался в стан армейцев из клуба Лиги Pari в сентябре текущего года.

«Если Пополитов попал в сферу интересов топ-клуба с историей, медалями, кубками, заслугами, значит, скауты давно за ним следили. И не только ЦСКА. Люди, понимающие в футболе, сразу замечают молодых талантов, соответствующих высоким требованиям. Он поэтапно прошёл Вторую лигу, Первую и у нас в «Чайке» в каждом матче доказывал свою профпригодность.

Пополитов — левша, а таким очень сложно противостоять на фланге. Левая ножка — как клюшка, не угадаешь, в какую сторону уберёт мяч в следующий момент. Для футболиста это огромный плюс. Работоспособность у Глеба бешеная, технически оснащён, способен индивидуально решить исход эпизода и игры — уйти вправо/влево, исполнить в ближний или дальний угол. Игрок с большим потенциалом. Но дойти до Премьер-Лиги — это одно, а задержаться там и завоёвывать трофеи — другое. Если Глеб и дальше будет расти и прогрессировать, мы за него будем только рады», — сказал Зубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.