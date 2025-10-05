Скидки
«Севилья» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 8-го тура Ла Лиги начнётся в 17:15
Сегодня, 5 октября, состоится матч 8-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Севилья» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 8-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
После семи матчей чемпионата Испании севильский клуб набрал 10 очков и занимает 10-е место. Сине-гранатовые заработали 19 очков и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Севилья» победила «Райо Вальекано» со счётом 1:0, а подопечные Ханс-Дитера Флика выиграли у «Реала Сосьедад» (2:1).

«Барселона» является действующим чемпионом Испании.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
