Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» готов заплатить £ 130 млн за покупку обладателя «Золотого мяча» Родри — Daily Star

«Реал» готов заплатить £ 130 млн за покупку обладателя «Золотого мяча» Родри — Daily Star
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» готов сделать предложение «Манчестер Сити» в размере £ 130 млн (€ 149,5 млн) за переход опорного полузащитника Родри. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, «горожане» намерены сохранить испанского футболиста в клубе. С этой целью «Манчестер Сити» планирует начать переговоры о продлении контракта с 29-летним игроком. В английской команде «надеются уберечь Родри от перехода в «Реал». «Горожане» готовы значительно повысить зарплату полузащитнику, чтобы он остался в клубе до конца карьеры.

Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Будь первым в гонке за PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranykkcqb7

Родри выступает в составе «Манчестер Сити» с 2019 года. В 2024 году он стал обладателем награды «Золотой мяч». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Материалы по теме
Тренер «Реала» рассказал о травме Мбаппе накануне матчей отбора ЧМ-2026

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android