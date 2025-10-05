«Реал» готов заплатить £ 130 млн за покупку обладателя «Золотого мяча» Родри — Daily Star

Мадридский «Реал» готов сделать предложение «Манчестер Сити» в размере £ 130 млн (€ 149,5 млн) за переход опорного полузащитника Родри. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, «горожане» намерены сохранить испанского футболиста в клубе. С этой целью «Манчестер Сити» планирует начать переговоры о продлении контракта с 29-летним игроком. В английской команде «надеются уберечь Родри от перехода в «Реал». «Горожане» готовы значительно повысить зарплату полузащитнику, чтобы он остался в клубе до конца карьеры.

Родри выступает в составе «Манчестер Сити» с 2019 года. В 2024 году он стал обладателем награды «Золотой мяч». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

