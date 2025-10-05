Холанд одним словом отреагировал на гол Эстевао на 90+5-й минуте матча с «Ливерпулем»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд лаконично отреагировал на гол нападающего «Челси» Эстевао, забитый им на 90+5-й минуте матча 7-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:1). Этот мяч стал победным для лондонской команды.

«Вундеркинд», — написал норвежский футболист в аккаунте в социальной сети, приложив скриншот из трансляции с Эстевао.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Лучший бомбардир в мировом футболе: