Холанд одним словом отреагировал на гол Эстевао на 90+5-й минуте матча с «Ливерпулем»
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд лаконично отреагировал на гол нападающего «Челси» Эстевао, забитый им на 90+5-й минуте матча 7-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:1). Этот мяч стал победным для лондонской команды.
Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кайседо – 14' 1:1 Гакпо – 63' 2:1 Эстевао – 90+5'
«Вундеркинд», — написал норвежский футболист в аккаунте в социальной сети, приложив скриншот из трансляции с Эстевао.
В нынешнем сезоне бразилец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.
