Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд одним словом отреагировал на гол Эстевао на 90+5-й минуте матча с «Ливерпулем»

Холанд одним словом отреагировал на гол Эстевао на 90+5-й минуте матча с «Ливерпулем»
Комментарии

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд лаконично отреагировал на гол нападающего «Челси» Эстевао, забитый им на 90+5-й минуте матча 7-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (2:1). Этот мяч стал победным для лондонской команды.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кайседо – 14'     1:1 Гакпо – 63'     2:1 Эстевао – 90+5'    

«Вундеркинд», — написал норвежский футболист в аккаунте в социальной сети, приложив скриншот из трансляции с Эстевао.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
«Они очень похожи». Кевин Де Брёйне сравнил Холанда и Хойлунда

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android