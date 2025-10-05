Скидки
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Футбол Новости

Вратарь «Зенита» Адамов: понимал, что Дзюба хорошо исполняет пенальти. Смотрел, изучал

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о моменте с незабитым пенальти нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в очном матче команд в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:1). Форвард тольяттинской команды не реализовал удар «с точки» на 90+5-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

– Как относитесь к таким 11‑метровым?
– Никак. Главное — оставаться при себе, так скажем, стараться сделать всё возможное, чтобы отразить удар. Старался и много готовился к команде соперника. Понимал, что Артём хорошо исполняет [пенальти]. Смотрел, изучал. Будем надеяться, что не зря.

– Что было на душе в тот момент?
– Всего раскрывать не буду. Возможно, помог тот факт, что я пошёл в тот же угол и Артём ударил выше.

– Справедливо, что пенальти не был реализован?
– Честно, не знаю. Третий раз за последние шесть игр говорю, что после игры двоякое ощущение. Вроде столько моментов, подходов, владели преимуществом… Было бы печально, если бы при такой игре пропустили в конце с пенальти, — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне РПЛ нападающий «Акрона» принял участие в 11 матчах, в которых он отметился четырьмя голами, при этом дважды забил с пенальти. Кроме того, футболист сделал две результативные передачи.

Дзюба выступал в составе «Зенита» с 2015 по 2022 год.

Видео: незабитый пенальти Дзюбы в ворота «Зенита» на 90+5-й минуте при счёте 1:1

Лучший бомбардир в истории России:

