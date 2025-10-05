Вратарь «Зенита» Адамов: понимал, что Дзюба хорошо исполняет пенальти. Смотрел, изучал

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о моменте с незабитым пенальти нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в очном матче команд в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:1). Форвард тольяттинской команды не реализовал удар «с точки» на 90+5-й минуте.

– Как относитесь к таким 11‑метровым?

– Никак. Главное — оставаться при себе, так скажем, стараться сделать всё возможное, чтобы отразить удар. Старался и много готовился к команде соперника. Понимал, что Артём хорошо исполняет [пенальти]. Смотрел, изучал. Будем надеяться, что не зря.

– Что было на душе в тот момент?

– Всего раскрывать не буду. Возможно, помог тот факт, что я пошёл в тот же угол и Артём ударил выше.

– Справедливо, что пенальти не был реализован?

– Честно, не знаю. Третий раз за последние шесть игр говорю, что после игры двоякое ощущение. Вроде столько моментов, подходов, владели преимуществом… Было бы печально, если бы при такой игре пропустили в конце с пенальти, — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне РПЛ нападающий «Акрона» принял участие в 11 матчах, в которых он отметился четырьмя голами, при этом дважды забил с пенальти. Кроме того, футболист сделал две результативные передачи.

Дзюба выступал в составе «Зенита» с 2015 по 2022 год.

