ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Футбол Новости

Джанашия: «Локомотив» — сильнейшая команда в России! С такой игрой клуб станет чемпионом

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о победе железнодорожников в дерби с «Динамо» в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил шансы команды на завоевание золотых медалей чемпионата.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Локомотив» — сильнейшая команда в России! С такой игрой, как в матче с «Динамо», железнодорожники могут стать чемпионами. Футбол был великолепным, как раз то, что ждут болельщики. После 0:1 и 1:2 уже не было смысла удерживать счёт, поэтому команды ринулись в атаку и начали забивать.

Сейчас все команды РПЛ играют на равных. Явных лидеров не видно, кроме единственного лидера — «Локомотива». Да, были ничьи, когда команда упускала победы, но зато она не проигрывает. Пацаны хорошо играют и вытаскивают матчи», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

