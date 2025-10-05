Джанашия: «Локомотив» — сильнейшая команда в России! С такой игрой клуб станет чемпионом

Экс-футболист «Локомотива» Заза Джанашия высказался о победе железнодорожников в дерби с «Динамо» в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также оценил шансы команды на завоевание золотых медалей чемпионата.

«Локомотив» — сильнейшая команда в России! С такой игрой, как в матче с «Динамо», железнодорожники могут стать чемпионами. Футбол был великолепным, как раз то, что ждут болельщики. После 0:1 и 1:2 уже не было смысла удерживать счёт, поэтому команды ринулись в атаку и начали забивать.

Сейчас все команды РПЛ играют на равных. Явных лидеров не видно, кроме единственного лидера — «Локомотива». Да, были ничьи, когда команда упускала победы, но зато она не проигрывает. Пацаны хорошо играют и вытаскивают матчи», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.