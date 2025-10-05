«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 5 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Сараев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Оренбург»: Овсянников, Поройков, Хотулёв, Татаев, Зотов, Касимов, Камилов, Рыбчинский, Квеквескири, Савельев, Алешандре.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Прохин, Вахания, Чистяков, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков.

После 10 матчей чемпионата России команда Владимира Слишковича набрала семь очков и занимает 14-е место. Донской клуб заработал 10 очков и располагается на 11-й строчке.

В минувшем туре «Оренбург» крупно проиграл «Зениту» со счётом 2:5, а «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0).

