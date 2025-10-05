Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оренбург — Ростов: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ 2025/2026, 5 октября

«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 5 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Сараев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Оренбург»: Овсянников, Поройков, Хотулёв, Татаев, Зотов, Касимов, Камилов, Рыбчинский, Квеквескири, Савельев, Алешандре.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Прохин, Вахания, Чистяков, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков.

После 10 матчей чемпионата России команда Владимира Слишковича набрала семь очков и занимает 14-е место. Донской клуб заработал 10 очков и располагается на 11-й строчке.

В минувшем туре «Оренбург» крупно проиграл «Зениту» со счётом 2:5, а «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Главное дерби России! ЦСКА или «Спартак» — кто кого? LIVE
Live
Главное дерби России! ЦСКА или «Спартак» — кто кого? LIVE

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android