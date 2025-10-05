Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ювентус» — «Милан»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 5 октября, состоится матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Команды сыграют на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслужит Марко Гуида. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Ювентуса» и «Милана» друг с другом:

Серия А, 21-й тур, 18 января 2025 года, «Ювентус» — «Милан» — 2:0;

Суперкубок Италии, 1/2-финала, 3 января 2025 года, «Ювентус» — «Милан» — 1:2;

Серия А, 13-й тур, 23 ноября 2024 года, «Милан» — «Ювентус» — 0:0;

Серия А, 34-й тур,, 27 апреля 2024 года, «Ювентус» — «Милан» — 0:0;

Серия А, 9-й тур,, 22 октября 2023 года, «Милан» — «Ювентус» — 0:1.

С историей личных встреч «Ювентуса» и «Милана» можно ознакомиться по ссылке.