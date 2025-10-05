Жубал: Сперцян — хороший капитан, уверен, он ничего плохого не сказал Ндонгу

Защитник «Краснодара» Жубал высказался о ситуации, произошедшей между капитаном «быков» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом в концовке очного матча команд (2:0) в 11-м туре Мир РПЛ.

На 85‑й минуте Ндонг был удалён с поля за удар плечом Сперцяна. После матча защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, и отметил, что Ндонг оскорбил его маму.

– Готовы были идти драться стенка на стенку?

– Готов был постоять за команду. То, что случилось, — неудобная ситуация. Эдуард — хороший капитан, уверен, он ничего плохого не сказал игроку соперника, — приводит слова Жубала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

