Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жубал: Сперцян — хороший капитан, уверен, он ничего плохого не сказал Ндонгу

Жубал: Сперцян — хороший капитан, уверен, он ничего плохого не сказал Ндонгу
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Краснодара» Жубал высказался о ситуации, произошедшей между капитаном «быков» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом в концовке очного матча команд (2:0) в 11-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

На 85‑й минуте Ндонг был удалён с поля за удар плечом Сперцяна. После матча защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. В свою очередь, игрок «Краснодара» подчеркнул, что не использовал подобных выражений в адрес соперника, и отметил, что Ндонг оскорбил его маму.

– Готовы были идти драться стенка на стенку?
– Готов был постоять за команду. То, что случилось, — неудобная ситуация. Эдуард — хороший капитан, уверен, он ничего плохого не сказал игроку соперника, — приводит слова Жубала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Ударивший Сперцяна защитник «Ахмата» обвинил капитана «Краснодара» в расизме
Сперцян раскрыл, что сказал ударившему его Ндонгу в матче РПЛ «Краснодар» — «Ахмат»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android