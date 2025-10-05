Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Радченко: «Локомотиву» будет трудновато бороться за медали в РПЛ

Дмитрий Радченко: «Локомотиву» будет трудновато бороться за медали в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист Дмитрий Радченко высказался о победе «Локомотива» над «Динамо» (5:3) в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также заявил о необходимости усиливать состав, чтобы железнодорожники могли бороться за чемпионство в РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1'     1:1 Сергеев – 23'     2:1 Бителло – 27'     2:2 Батраков – 43'     2:3 Комличенко – 68'     2:4 Воробьёв – 81'     3:4 Осипенко – 85'     3:5 Руденко – 90+2'    

«Болельщиков всегда радует, когда забивается большое количество голов и две команды играют на победу, создавая много опасных моментов. Получился очень хороший матч. Почему футбол получился таким открытым? Встречались два амбициозных тренера. Карпин — тренер-победитель, который хочет выигрывать каждый матч.

А Галактионов, после нескольких лет в клубе, проявляет себя, он стал опытнее. Видно, что он хочет достигать больших успехов и выполнять серьёзные задачи. Но пока трудно говорить, готов ли «Локомотив» к чемпионству. Для достижения больших успехов необходимо усиливать состав. Если такая возможность есть, почему нет? Одно радует — что наши молодые футболисты проявляют себя и прогрессируют. Мне кажется, железнодорожникам будет трудновато бороться за медали в РПЛ. Но, наверное, руководство клуба поставило задачу попасть в тройку, однако у меня большие сомнения из-за состава. Хватит ли им ресурсов?» — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Ярчайший матч года в РПЛ! «Динамо» пустило пять от «Локо» и «сгорело» с хоккейным счётом
Видео
Ярчайший матч года в РПЛ! «Динамо» пустило пять от «Локо» и «сгорело» с хоккейным счётом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android