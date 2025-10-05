Дмитрий Радченко: «Локомотиву» будет трудновато бороться за медали в РПЛ

Экс-футболист Дмитрий Радченко высказался о победе «Локомотива» над «Динамо» (5:3) в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также заявил о необходимости усиливать состав, чтобы железнодорожники могли бороться за чемпионство в РПЛ.

«Болельщиков всегда радует, когда забивается большое количество голов и две команды играют на победу, создавая много опасных моментов. Получился очень хороший матч. Почему футбол получился таким открытым? Встречались два амбициозных тренера. Карпин — тренер-победитель, который хочет выигрывать каждый матч.

А Галактионов, после нескольких лет в клубе, проявляет себя, он стал опытнее. Видно, что он хочет достигать больших успехов и выполнять серьёзные задачи. Но пока трудно говорить, готов ли «Локомотив» к чемпионству. Для достижения больших успехов необходимо усиливать состав. Если такая возможность есть, почему нет? Одно радует — что наши молодые футболисты проявляют себя и прогрессируют. Мне кажется, железнодорожникам будет трудновато бороться за медали в РПЛ. Но, наверное, руководство клуба поставило задачу попасть в тройку, однако у меня большие сомнения из-за состава. Хватит ли им ресурсов?» — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.