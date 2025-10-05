«Сочи» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ начнётся в 14:15

Скидки
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Сочи — Пари НН: прямая онлайн-трансляция матча 11-го тура РПЛ начнется в 14:15 мск 5 октября 2025 года

Комментарии

Сегодня, 5 октября, состоится матч 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и нижегородский «Пари НН». Команды сыграют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
После 10 туров сезона-2025/2026 «Сочи» и «Пари НН» занимают два последних места в турнирной таблице РПЛ. Нижегородцы располагаются на 15-й строчке с шестью набранными очками. «Сочи» занимает 16-е место в чемпионате. У команды всего два очка после завершения трети сезона.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
