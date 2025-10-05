Скидки
Главная Футбол Новости

Дмитрий Радченко: «Зенит» приобрёл очко в матче с «Акроном»

Дмитрий Радченко: «Зенит» приобрёл очко в матче с «Акроном»
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о матче 11-го тура Мир РПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Акроном» (1:1). На 90+5-й минуте нападающий красно-чёрных Артём Дзюба не реализовал 11-метровый удар.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

«Если говорить о том, как складывался матч во втором тайме и на последних минутах, когда Дзюба не забил пенальти, «Зенит» скорее приобрёл очко, ведь мог потерять и не набрать ничего. Питерцам не хватает стабильности в завершающей стадии атаки. Мы видим, что эта проблема существует, и наверняка тренерский штаб об этом знает. Надеюсь, что она будет решена. В предыдущих матчах атакующими действиями «Зенита» все восхищались, однако нужна стабильность», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вратарь «Зенита» Адамов: понимал, что Дзюба хорошо исполняет пенальти. Смотрел, изучал

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

