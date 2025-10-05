Дмитрий Радченко: «Зенит» приобрёл очко в матче с «Акроном»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о матче 11-го тура Мир РПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Акроном» (1:1). На 90+5-й минуте нападающий красно-чёрных Артём Дзюба не реализовал 11-метровый удар.

«Если говорить о том, как складывался матч во втором тайме и на последних минутах, когда Дзюба не забил пенальти, «Зенит» скорее приобрёл очко, ведь мог потерять и не набрать ничего. Питерцам не хватает стабильности в завершающей стадии атаки. Мы видим, что эта проблема существует, и наверняка тренерский штаб об этом знает. Надеюсь, что она будет решена. В предыдущих матчах атакующими действиями «Зенита» все восхищались, однако нужна стабильность», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

