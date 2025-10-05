«Всегда на твоей стороне». Мбаппе — Винисиусу после матча с «Вильярреалом»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отметил игру одноклубника Винисиуса Жуниора в матче с «Вильярреалом» (3:1) в 8-м туре чемпионата Испании. В этой встрече бразилец оформил дубль, француз отметился одним мячом.

«Всегда на твоей стороне», — написал Мбаппе в своём аккаунте в социальной сети.

«Действуем вместе, мой брат», — ответил французу Винисиус.

В нынешнем сезоне Винисиус принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Мбаппе сыграл 13 матчей во всех соревнованиях, где забил 15 голов и сделал два ассиста.

В следующем туре Ла Лиги «сливочные» встретятся с «Хетафе» (19 октября).

