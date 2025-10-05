Скидки
Футбол Новости

Ювентус— Милан: прямая онлайн-трансляция матча 6-го тура Серии А начнется в 21:45 мск 5 октября 2025 года

«Ювентус» — «Милан»: онлайн-трансляция матча 6-го тура Серии А начнётся в 21:45
Комментарии

Сегодня, 5 октября, состоится матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Команды сыграют на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречу обслужит Марко Гуида. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 6-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Милан
Милан
«Милан» с 12 очками в пяти матчах занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Столько же очков в активе «Ромы» и «Наполи», а также «Интера», который провёл на один матч больше. «Ювентус» набрал 11 очков в пяти стартовых турах и располагается на пятой строчке в Серии А.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
