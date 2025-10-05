«Брентфорд» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча 7-го тура АПЛ начнётся в 18:30

Сегодня, 5 октября, состоится матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После шести матчей чемпионата Англии «пчёлы» набрали семь очков и занимают 14-е место. «Горожане» заработали 10 очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Брентфорд» победил «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1, а команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Бёрнли» со счётом 5:1.

Материалы по теме Холанд одним словом отреагировал на гол Эстевао на 90+5-й минуте матча с «Ливерпулем»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: