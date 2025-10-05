Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Акрона» уверен, что Дзюбу не надломит промах с пенальти в матче с «Зенитом»

Гендиректор «Акрона» уверен, что Дзюбу не надломит промах с пенальти в матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев ответил, может ли промах нападающего красно-чёрных Артёма Дзюбы с пенальти в матче 11-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1) отрицательным образом сказаться на футболисте. Форвард тольяттинской команды не реализовал 11-метровый удар на 90+5-й минуте игры.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

– Уверены, что этот промах не надломит Артёма?
– Уверены. Артём уже много раз с таким сталкивался. Человек прошёл огонь, воду и медные трубы. Дзюба — сильный человек с сильным характером. Нет сомнений, что промах его не надломит.

– В раздевалке он извинился перед командой?
– Мы достаточно хорошо пообщались. Пообещали, что забьём больше мячей, которые принесут нам очки в следующих играх, — приводит слова Клюшева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах чемпионата России, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
Вратарь «Зенита» Адамов: понимал, что Дзюба хорошо исполняет пенальти. Смотрел, изучал

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android