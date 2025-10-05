Гендиректор «Акрона» уверен, что Дзюбу не надломит промах с пенальти в матче с «Зенитом»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев ответил, может ли промах нападающего красно-чёрных Артёма Дзюбы с пенальти в матче 11-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:1) отрицательным образом сказаться на футболисте. Форвард тольяттинской команды не реализовал 11-метровый удар на 90+5-й минуте игры.

– Уверены, что этот промах не надломит Артёма?

– Уверены. Артём уже много раз с таким сталкивался. Человек прошёл огонь, воду и медные трубы. Дзюба — сильный человек с сильным характером. Нет сомнений, что промах его не надломит.

– В раздевалке он извинился перед командой?

– Мы достаточно хорошо пообщались. Пообещали, что забьём больше мячей, которые принесут нам очки в следующих играх, — приводит слова Клюшева «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах чемпионата России, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

